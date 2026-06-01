Olay, Uludaz Mahallesi’nde meydana geldi. M.K. ile C.K. arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma kısa sürede büyüdü. Tartışma sırasında M.K.’nin tüfekle ateş etmesi sonucu C.K. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kahramanmaraş Devlet Hastanesi’ne kaldırılan C.K., yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Gözaltına alınan şüpheli M.K. ise jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.