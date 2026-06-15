Kahramanmaraş'taki Ayser Çalık Ortaokulu’nda 15 Nisan günü yaşanan ve 1 öğretmen ile 9 öğrencinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin kan donduran yeni detaylar gün yüzüne çıktı. Tutuklu polis başmüfettişi babası Uğur Mersinli’ye ait silahlarla katliamı gerçekleştiren İsa Aras Mersinli hakkında Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü adli soruşturma sürerken, Meclis bünyesinde kurulan TBMM Okul Saldırılarını Araştırma Komisyonu da kentteki incelemelerini tamamladı.
Komisyonun yürüttüğü detaylı çalışmalarda, saldırganın psikolojik sorunlarının ilkokul yıllarına dayandığı belirlendi. Saldırganın eğitim hayatı boyunca öğretmenleri tarafından defalarca uyarıldığına ve gözlem altında tutulduğuna dikkat çekerek, bu süreçte 3'ü ilkokulda, 29'u ise ortaokulda olmak üzere toplam 32 kez rehberlik servisine sevk edildiği açıklandı. İlkokul 2. sınıftan itibaren şiddet ve uyumsuzluk içeren olayların okulun rehber öğretmenleri tarafından kayıt altına alındığı ifade edildi.
YABANCI KATLİAMCILARA ÖZENMİŞ
Saldırganın sosyal mecralarda aşırıcılığa kaçan bir profil çizdiği ve dünyada benzer okul katliamlarını gerçekleştiren kişilerin paylaşımlarını takip edip etkilendiği tespit edildi.