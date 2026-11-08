Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde bulunan Ayser Çalık Ortaokulu'nda, 15 Nisan 2026 tarihinde 8'inci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli tarafından gerçekleştirilen ve 9'u öğrenci, 1'i öğretmen olmak üzere toplam 10 kişinin yaşamını yitirdiği silahlı saldırıya ilişkin güvenlik kamerası inceleme tutanaklarına ulaşıldı.

ANKA'nın edindiği soruşturma belgelerinde, saldırının hemen öncesine ve saldırganın adımlarına dair detaylı zaman çizelgesi yer aldı.

SALDIRIDAN 20 DAKİKA ÖNCE KASKINDA KAMERA OLAN BİSİKLETLİ ÇOCUK GELDİ

Tutanaklara yansıyan kamera dökümlerine göre, olaydan yaklaşık 20 dakika önce kaskında aksiyon kamerası takılı olan bir çocuk ile beraberindeki başka bir çocuk elektrikli bisikletlerle okul bahçesine geldi.

Kayıtlara göre; kaskında kamera bulunan şahıs saat 13.05.56'da okulun ana kapısına ulaştı, kısa süre sonra ayrılıp 13.07.34'te yeniden döndü. Saat 13.07.57'de ise yanına diğer bisikletli çocuk geldi. İki çocuk saat 13.08.29'da okulun ana giriş kapısından bahçeye giriş yaptı.

Beden eğitimi öğretmeni H.T., ifadesinde bahçede bekleyen kişilerin okul öğrencisi olmadığını fark ederek yanlarına gittiğini, kendilerini uyararak dışarı çıkardığını bildirdi. Çocukların öğretmenin müdahalesinin ardından saat 13.09.22'de bahçeden ayrılarak farklı yönlere gittikleri tutanağa geçirildi. Olayda çocuklarını kaybeden aileler, saldırgan Mersinli ile bahçeye gelen bu iki çocuk arasında herhangi bir irtibat bulunup bulunmadığının adli makamlarca araştırılmasını talep etti.

ÖĞRETMENİN SİLAH SESLERİYLE UZAKLAŞTIĞI BELİRTİLDİ

Görüntü inceleme tutanağında yer alan bir diğer tespitte, bisikletli çocukları dışarı çıkaran beden eğitimi öğretmeni H.T.'nin saat 13.09.42'de ana giriş kapısına geldiği, saat 13.29.46'da içeriden silah seslerinin duyulması üzerine ise bahçedeki öğrencileri bırakarak okul kapısından koşarak çıktığı ve yolun karşısındaki zeytinlik alana doğru uzaklaştığı bilgisi kaydedildi.

EVİNDEN OKULA KADAR DAKİKA DAKİKA GÖRÜNTÜLENDİ

Tutanakta, saldırgan İsa Aras Mersinli'nin evden çıkış anından okulun içine girişine kadarki güzergahı çevre kameralarından tek tek tespit edildi:

13.14.19: Haydarbey Mahallesi'ndeki ikametinden sırt çantası, elinde resim dosyası, cep telefonu ve kulağında kulaklıkla çıktı.

13.15.53: Yaşadığı sitenin ana çıkış kapısına ulaştı.

Güzergah üzerinde yer alan Ekleristan adlı iş yerinin önünden geçip, Birlik Ekmek Fırını yanındaki sokaktan ilerleyerek Emirbey Sitesi ve Yeşil Kent Sitesi önünden Ayser Çalık Ortaokulu'nun bulunduğu sokağa girdi.

Okul kapısının önünde yaklaşık 1 dakika bekledikten sonra ana giriş kapısından binaya giriş yaptı.

Elde edilen güvenlik kamerası inceleme tutanakları ve tanık beyanları dava dosyasına girdi.