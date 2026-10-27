Kahramanmaraş’taki Ayser Çalık Ortaokulu’nda bir öğretmen ve 9 öğrencinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili okul müdürü C.K., müdür yardımcısı F.B., öğretmen A.T. ve rehber öğretmen E.İ. hakkında soruşturma izni verildi.

ANKA’nın edindiği bilgiye göre Onikişubat Kaymakamlığı, Milli Eğitim Bakanlığı müfettişlerinin tevdi raporu, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığının yazıları ve Valilikçe 4483 sayılı Kanun kapsamında yürütülen ön incelemenin rapor ve eklerini değerlendirerek karar aldı. Başsavcılık, dört personel hakkında “terk”, “suçu bildirmeme” ve “görevi kötüye kullanma” suçlarından resen soruşturma başlatmıştı.

Okulun sekizinci sınıf öğrencisi İsa Aras Mersinli’nin 15 Nisan’da gerçekleştirdiği silahlı saldırıda öğretmen Ayla Kara ve 9 öğrenci yaşamını yitirmiş, 15 öğrenci yaralanmıştı.

SALDIRIYI GÖRÜNCE BİNAYI TERK ETTİLER

Kaymakamlık kararında, müdür C.K. ile yardımcısı F.B.’nin silah seslerini duyunca zemin kattan saldırının gerçekleştiği birinci katın koridor girişine geldikleri belirtildi. İki yöneticinin saldırıyı gördükten sonra hızla binanın dışına çıktıklarının kamera kayıtlarında görüldüğü, ifadelerinde de bu durumu doğruladıkları aktarıldı.

Kararda, eğitim ortamının güvenliğinden birinci derecede sorumlu olan müdür ve yardımcısının öğrencilere karşı “garantör” konumunda bulunduğu vurgulandı. İki yöneticiden beklenenin silahlı saldırının üzerine gitmek değil, mevcut koşul ve imkânlar çerçevesinde müdahale etmek olduğu belirtildi.

Başta 5/D sınıfındakiler olmak üzere öğrencilerin güvenliğini sağlamak, onları korunaklı bir bölgeye almak, tahliyelerini gerçekleştirmek veya bunları organize etmek yükümlülüklerine işaret edilen kararda, C.K. ve F.B.’nin bunların yerine binayı terk ettiği değerlendirmesi yapıldı. İki yöneticinin dışarı çıktıktan sonra 112’yi aradığı ancak öğrencileri koruma yükümlülüklerini yerine getirmeyerek onları zarara uğrattığı ve tehlikeye attığı tespitine yer verildi.

ÖĞRENCİLERİ UYARMADAN ZEMİN KATA KOŞTU

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni A.T.’nin ise silah sesleri üzerine görevli olduğu 5/G sınıfının kapısını aralayarak seslerin geldiği yöne baktığı belirtildi. Karara göre A.T., silahlı saldırıyı anlayınca öğrencilere yönelik uyarıcı veya koruyucu bir davranışta bulunmadan zemin kata koştu; ifadesinde de bu durumu doğruladı.

Kararda, 5/G sınıfındaki öğrencilerin yaşları gereği silahlı saldırı karşısında kendilerini idare edemeyecek durumda oldukları vurgulandı. A.T.’nin davranışlarının Türk Ceza Kanunu’nun 97. maddesindeki “terk” suçunu oluşturup oluşturmadığının adli makamlarca değerlendirilmesi gerektiği kaydedildi.

REHBER ÖĞRETMENE İKİ AY ÖNCE UYARI

Rehber öğretmen E.İ. hakkındaki değerlendirmede, Mersinli’nin şiddet eğilimi gösterdiğinin aynı sınıftaki öğrenciler tarafından saldırıdan yaklaşık iki ay önce ayaküstü bir konuşmada kendisine iletildiği belirtildi. Öğrencilerin emniyette birbirlerini görme ve konuşma imkânları olmadan aynı yönde ifade vermelerinin bu bildirimi ortaya koyduğu kaydedildi.

Kararda, E.İ.’nin Mersinli’nin kendisine zarar veren davranışlarını bilmesine ve öğrencilerden okul saldırısına ilişkin bilgileri duymasına rağmen hareketsiz kaldığı değerlendirmesi yapıldı. Mersinli’ye 29 kez rehberlik hizmeti verildiği de belirtildi.

Kaymakamlık, Çocuk Koruma Kanunu’nun 6. maddesindeki bildirim yükümlülüğünün ihlal edildiği ve Mersinli’nin korunmaya muhtaç çocuk statüsünde bulunduğu kanaatine vardı. E.İ.’nin, anne ve babasının kamu görevlisi olması nedeniyle daha bilinçli oldukları varsayımına dayanarak bildirimde bulunmadığı değerlendirmesine yer verilen kararda, rehber öğretmenin “olursa olsun” kastıyla hareket ettiği ifade edildi.

E.İ.’nin davranışları ile saldırı sonucu meydana gelen ölüm ve yaralanmalar arasında illiyet bağı bulunup bulunmadığının adli makamlarca araştırılması gerektiği vurgulandı. Hakkında soruşturma izni verilenlerin karara karşı Gaziantep Bölge İdare Mahkemesine itiraz hakkı bulunuyor.

AVUKAT CİNKARA: DÖRT PERSONELLE SINIRLI KALMAMALI

Hayatını kaybeden ve yaralanan öğrencilerin avukatı Furkan Mehmet Cinkara, ANKA’ya yaptığı açıklamada soruşturma iznini adaletin sağlanması yolunda önemli bir adım olarak değerlendirdi. Cinkara, “Ancak bu sürecin yalnızca okulda görev yapan dört personelle sınırlı kalmaması gerektiğine inanıyoruz” dedi.

Yangın merdiveni ve kaçış yolları başta olmak üzere okuldaki fiziki güvenlik eksikliklerinin, bunların neden zamanında giderilmediğinin ve kurumsal denetim ile yönetim sorumluluklarının araştırılmasını isteyen Cinkara, Şanlıurfa’daki benzer olayın ardından bölgedeki okullar için hangi tedbirlerin alındığının da aydınlatılması gerektiğini söyledi.

Cinkara, “Benzer acıların bir daha yaşanmaması için gerekli tüm idari ve hukuki adımların atılmasının sonuna kadar takipçisi olacağız” ifadelerini kullandı.

İLK DURUŞMADA TANIKLIĞINA İTİRAZ EDİLMİŞTİ

Rehber öğretmen E.İ., okul saldırısına ilişkin Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesinde 4 Eylül’de görülen ilk duruşmada tanık sıfatıyla dinlenmişti.

Aile avukatlarından Cinkara, fiilin asli faili veya iştirakçisi olma şüphesi altındaki bir kişinin tanık olarak dinlenemeyeceğini savunarak itiraz etmiş ve rehber öğretmen hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmasını istemişti.