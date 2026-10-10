Emniyet Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığı ile Cumhuriyet Başsavcılıklarının koordinasyonunda 14 ilde operasyonlar gerçekleştirildiğini bildirdi. Operasyonlar, organize suç yapıları ile silah kaçakçılarına yönelik olarak planlandı.

Açıklamada, yürütülen çalışmalar kapsamında 195 şüphelinin yakalandığı ve bu kişiler hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi. Şüphelilerin, suç işlemek amacıyla silahlı örgüt kurmak ve örgüte üye olmak, tehdit ve cebir kullanarak vatandaşlardan haksız kazanç sağlamak ile silah ve mühimmat ticareti yoluyla suç odaklarına lojistik destek aktarmak suçlarını işledikleri tespit edildi.

Operasyonlar sonucunda 41 adet tabanca, 16 adet av tüfeği, 5 adet kurusıkı tabanca ve 2 adet uzun namlulu silah ele geçirildi. Ayrıca çok sayıda fişek, şarjör ve silah aksamına da el konuldu. Emniyet Genel Müdürlüğü, operasyonları başarıyla gerçekleştiren polisleri tebrik etti.