Olay, akşam saatlerinde, Vadi Mahallesi Bahçeci Hoca Bulvarı'ndaki iş yerinde meydana geldi. Hande P. ile Dilek Ç., iş yerinin önünde otururken, Melike Ç. içeri girdi.

Daha sonra dışarı çıkan Melike Ç., o sırada göğsünden, iç çamaşırından çıkardığı tabancayı Dilek Ç.’ye doğrultup, "Kocanın selamı var" dedikten sonra ateş etti.

Dilek Ç. ile Hande P., ayaklarına isabet eden mermilerle yaralandı, Melike Ç. ise kaçtı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ambulanslarla kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Polis, Melike Ç.'yi yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde Melike Ç., dışarı çıkarken iç çamaşırından tabancayı çıkardığı ve 2 kadının yanına gidip silahı ateşledikten sonra koştuğu görüldü.