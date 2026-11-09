Kaza, Muhittin Mahallesi Salih Omurtak Caddesi üzerindeki dönel kavşakta meydana geldi. İsmail B. yönetimindeki 34 KZ 3925 plakalı hafif ticari araç ile Barış Karateke'nin (20) kullandığı 59 AKN 274 plakalı motosiklet çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle motosiklet sürücüsü Karateke olay yerinde yaşamını yitirdi. Motosiklette yolcu olarak bulunan Gonca K. ise yaralandı.
İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı Gonca K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Karateke'nin cenazesi, olay yerindeki incelemelerin tamamlanmasının ardından morga götürüldü. Hafif ticari aracın sürücüsü İsmail B. ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.