Ordu’nun Altınordu ilçesi Eyüplü Mahallesi'nde 17 yaşındaki B.H. Korkmaz'ın mahalledeki çeşmeden su almak için kullandığı patpatın, virajlı yolda kontrolden çıkarak devrilmesi sonucu, kasasında bulunan kız kardeşi 6 yaşındaki Miray Eslem Korkmaz, aracın altında kaldı. HAYATINI KAYBETTİĞİ TESPİT EDİLDİ Vatandaşlar tarafından aracın altından çıkarılan Miray Eslem Korkmaz'ın, olay yerine giden sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde hayatını kaybettiği belirlendi. ORDU DEVLET HASTANESİ’NE KALDIRILDI Kazada yaralanan sürücü B.H. Korkmaz ise sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ordu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. ADLİ TIP KURUMU’NA KALDIRILDI Miray Eslem Korkmaz'ın cenazesi, Cumhuriyet savcısının olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Ordu Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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