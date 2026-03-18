Eskişehir’in Odunpazarı ilçesinde Emirhan Kızıltaş idaresindeki motosiklet, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı.
Çarpmanın etkisiyle motosikletten savrulan genç sürücü ağır yaralandı. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye acil sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Kızıltaş, ambulansla Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
1 AY ÖNCE EVLENMİŞ
Hastanede doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamayan Emirhan Kızıltaş hayatını kaybetti. Yakınlarından alınan bilgiye göre, 20 yaşındaki Kızıltaş’ın henüz bir ay önce evlendiği öğrenildi. Polis ekipleri kazanın meydana geldiği bölgede inceleme yaparken, olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.