KAHTA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KAHTA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/79 Esas

Konu : İLAN

KAHTA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Davacı, NAZİF İNCİ ile Davalı ÇAKIREŞME KÖYÜ MUHTARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu, Adıyaman ili Kahta İlçesi Çakırçeşme Köyü 111 parsel, 112 parsel ve 278 parsel numaralı taşınmazların sınırları arasında kalan taşınmaz hakkında herhangi bir hak iddia edenlerin mahkememize 3 ay içerisinde müracaat ederek itiraz ve taleplerini bildirmeleri ilan olunur.08.09.2026

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