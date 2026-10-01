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KAHTA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

Yayın:
T.C. KAHTA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı : 2023/79 Esas
Konu : İLAN

KAHTA 1. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Davacı, NAZİF İNCİ ile Davalı ÇAKIREŞME KÖYÜ MUHTARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;
Dava konusu, Adıyaman ili Kahta İlçesi Çakırçeşme Köyü 111 parsel, 112 parsel ve 278 parsel numaralı taşınmazların sınırları arasında kalan taşınmaz hakkında herhangi bir hak iddia edenlerin mahkememize 3 ay içerisinde müracaat ederek itiraz ve taleplerini bildirmeleri ilan olunur.08.09.2026

#ilangovtr Basın no ILN02559287