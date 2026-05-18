KAHTA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİ

T.C. KAHTA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Sayı :2023/360 Esas

Konu : İLAN

KAHTA 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Davacı , İBRAHİM ALPTEKİN ile Davalı , ADIYAMAN KOÇTEPE KÖYÜ MUHTARLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Kişilerce Özel Mülke Konu Olduğu İddiasıyla Açılan) davası nedeniyle;

Aşağıda bilgileri ve sınırları yazılı taşınmaz hakkında herhangi bir hak iddia edenlerin mahkememize 3 ay içeresinde müracaat ederek itiraz ve taleplerini bildirmeleri ilan olunur.11/12/2025

TAŞINMAZ BİLGİLERİ:

-Adıyaman ili Kahta İlçesi Koçtepe Köyü 270 parsel sayılı, batısı Adıyaman ili Kahta İlçesi Gölgeli Köyü 1046 parsel l (mera), doğusu Adıyaman ili Kahta İlçesi Koçtepe Köyü 351 parsel ve kuzeyi Adıyaman-Damlacık yolu ve Adıyaman ili Kahta İlçesi Koçtepe Köyü 330 parsel sayılı taşınmazlar

DAVACI: İbrahim ALPTEKİN TC:14971332572

