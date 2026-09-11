Olay, Kahta ilçesi Karşıyaka Mahallesi El Kahtavi Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Erkan A. ile Cihat Kalan arasında alacak meselesi nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Erkan A., yanında bulunan tabancayı çıkararak Kalan’a ateş etti.
HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Cihat Kalan, saldırının ardından yere yığıldı. Şüpheli Erkan A. ise olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesinin ardından ambulansla Kahta Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Kalan, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, cinayet şüphelisi Erkan A.’nın izini kısa sürede buldu. Şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.
Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.