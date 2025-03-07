Çağla Şıkel, sunucu, oyuncu, manken... "10 parmağında 10 marifet" dediklerimizden. Yıllardır ekranda ama yüzü hiç eskimiyor.

Şimdilerde de 'Çağla ile Yeni Bir Gün' isimli gündüz kuşağı programıyla sevenleriyle buluşuyor.

Aynı zamanda iki çocuk annesi olan Çağla Şıkel, önceki gün Instagram hesabından kahvaltısını takipçileriyle paylaşmıştı.

46 yaşındaki ünlü mankenin kahvaltı tabağının, biraz çiğ kuruyemiş ve aldığı ilaçlardan oluştuğu görülmüştü.

Hayranları "Bu şaka mı?", "Demek ki gerçekten yememek gerekiyor", "Böyle kahvaltı mı olur?" diye yazmıştı.

Çağla Şıkel bu kez de akşam yemeğini paylaştı. Şıkel'in akşam yemeği tabağında sadece turp yer alıyor.