Öğleden sonra aniden gelen çikolata krizleri, akşam koltukta bastıran tatlı isteği ve bir türlü dinmeyen açlık hissi. Suçu iradenizde aramayı bırakın! Bilimsel gerçekler, gün boyu peşinizi bırakmayan o tatlı nöbetlerinin asıl sebebinin, sabah mutfakta yaptığınız "tek bir hata" olduğunu gösteriyor.

Peki, "Hafif bir şeyler yedim" diye kendimizi kandırırken metabolizmamızı nasıl bir kaosa sürüklüyoruz? İşte gününüzü sabote eden o gizli düşman ve kurtuluş reçetesi...

KAHVALTIDA PRATİK SANILAN TUZAK

Türkiye’de güne hızlı başlamak için en çok tercih edilen ikililer; poğaçalar, açmalar, beyaz ekmek üzerine sürülen bol şekerli reçeller veya hızlı kahvaltılık gevrekler... Bu besinler vücudunuz için sadece birer "şeker bombası" niteliği taşıyor.

Ani Yükseliş: Boş mideye giren basit karbonhidratlar kan şekerinizi saniyeler içinde tavan yaptırır.

İnsülin Şoku: Vücudunuz panikleyerek bu şekeri düşürmek için aşırı miktarda insülin salgılar.

Çakılma: Hızla salgılanan insülin, kan şekerini aynı hızla tabana çeker.

Sonuç: Kahvaltıdan sadece 2 saat sonra beyniniz alarm vermeye başlar: "Enerji bitti, acil şeker lazım!" İşte öğleden sonraki o önlenemez tatlı krizlerinin temeli daha sabahın ilk saatlerinde bu şekilde atılıyor.

TATLI KRİZLERİNİ BIÇAK GİBİ KESEN FORMÜL

Günü kurtarmak ve metabolizmanıza format atmak istiyorsanız, tabağınızın mimarisini değiştirmeniz şart. Uzmanların "kan şekerini çelik gibi sağlam tutan" 3 temel kuralı şunlar:

TOKLUĞUN SİGORTASI KALİTELİ PROTEİN

Proteinler sindirimi en uzun süren besinlerdir. Sabah yenen 1 veya 2 adet haşlanmış yumurta, gün boyu yaşayacağınız tatlı isteklerini %60 oranında azaltabilir. Lor peyniri veya beyaz peynirle bu gücü destekleyin.

SAĞLIKLI YAĞLAR BEYNE MESAJ VERİR

Zeytin, avokado, ceviz veya çiğ badem... Bu sağlıklı yağlar midenin boşalma hızını yavaşlatır. Beyninize "güvendeyiz, aç kalmayacağız" sinyali göndererek tatlıya olan ihtiyacı kökten keser.

BİR DE BÖYLE DENEYİN

Beyaz unlu mamulleri hayatınızdan çıkarın. Tabağınıza ekleyeceğiniz bolca maydanoz, roka, salatalık ve tam tahıllı ekmekler, şekerin kana karışma hızını yavaşlatarak gün boyu dengede kalmanızı sağlar.

Eğer yarın sabah güne şekerli ve hamur işi odaklı değil de; yumurta, zeytin ve bol yeşillikli bir kahvaltıyla başlarsanız, öğleden sonra saat 15:00 sularında elinizin çikolataya gitmediğini fark edeceksiniz.