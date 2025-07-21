Araştırmaya göre, özellikle olgunlaşmış peynirler, kilogram başına ortalama 1.857 mikroplastik parçası içeriyor. Daha az işlenmiş olan taze peynirlerde ise bu miktar biraz daha düşük olsa da yine de oldukça yüksek: 1.280 mikroplastik parçası.

ÜRETİLİRKEN BULAŞIYOR

Mikroplastiklerin peynire nasıl bulaştığına dair çeşitli kaynaklar üzerinde duruluyor. Üretim sürecinde kullanılan plastik ekipmanlar, ambalaj malzemeleri, çevredeki sentetik tekstil lifleri ve hatta havadaki mikrofiberler, bu bulaşmanın başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.

Üstelik sorun sadece peynirle sınırlı değil. Daha önceki araştırmalarda, süt, yoğurt, tereyağı gibi diğer süt ürünlerinde de mikroplastik izlerine rastlanmıştı. Örneğin, bir litre süt yaklaşık 350 mikroplastik parçası içeriyor. Bu durum, süt ürünlerinin tamamının risk altında olduğunu ortaya koyuyor.

VÜCUT ZATLARINDAN GEÇEBİLECEK KADAR KÜÇÜK

Uzmanlar, mikroplastik parçacıkların büyük kısmının vücut zarlarını geçebilecek kadar küçük olduğunu ve potansiyel olarak toksik kimyasallar içerdiğini belirtiyor. Kemirgenler üzerinde yapılan deneylerde, bu parçacıkların karaciğer, bağırsak ve üreme sistemi üzerinde zarar oluşturduğu gözlemlendi. İnsanlarda ise bu maddelerin bağırsak kanseri ve kalp-damar hastalıkları ile bağlantısı araştırılıyor.

Bilim insanları, özellikle süt ve süt ürünleri gibi temel gıdalarda mikroplastik seviyelerinin düzenli olarak izlenmesi gerektiğinin altını çiziyor. Gıda güvenliğini sağlamak adına, üretim zincirinin her aşamasında mikroplastik bulaşmasına karşı önlem alınmasının hayati önem taşıdığı vurgulanıyor.