Alejandro Franco ve Kolombiyalı Woodpecker şirketinin geliştirdiği yöntemde, kahve çekirdeğinin işlenmesi sırasında ortaya çıkan kabuklar öğütülerek geri dönüştürülmüş plastiklerle karıştırılıyor. Elde edilen kompozit malzeme, fabrikada hafif ve modüler yapı parçalarına dönüştürülerek özellikle ulaşımın zor olduğu kırsal bölgelere gönderiliyor.

FARKLI ATIKLARI DENEDİLER KAHVE KABUĞUNDA KARAR KILDILAR

Sistemin geliştirilme aşamasında pirinç, Hindistan cevizi ve palmiye gibi farklı bitkisel atıklar denendi. Yapılan çalışmalar sonunda kahve kabuğunun daha kuru, dayanıklı ve kolay öğütülebilir olması nedeniyle yapı malzemesi üretiminde kullanılmasına karar verildi. Kahve üretiminin yoğun olduğu Kolombiya’da bu atığın bol miktarda bulunması da önemli bir avantaj sağladı.

Öğütülen kahve kabukları geri kazanılmış polimerlerle birleştirildikten sonra panel ve profiller haline getiriliyor. Böylece normalde atık olarak değerlendirilebilecek iki farklı malzeme, evlerin duvar ve çeşitli yapı bölümlerinde kullanılabilecek parçalara dönüşüyor.

EVLER 3 İLA 7 GÜNDE KURULABİLİYOR

Sistemin dikkat çeken taraflarından biri de inşaat süresinin oldukça kısa olması. Parçalar fabrikada hazırlandığı için inşaat alanında büyük bir yapboz gibi birbirine monte ediliyor. Bir yapının yaklaşık 3 ila 7 gün içerisinde kurulabildiği ve montaj sırasında temel el aletlerinin yeterli olabildiği belirtiliyor.

Hafif parçalar özellikle tuğla, çimento ve ağır makinelerin taşınmasının zor olduğu kırsal bölgelerde avantaj sağlıyor. Başlangıçta konut için geliştirilen sistem zamanla okullara, dersliklere ve sanitasyon yapılarına da uyarlandı. 15 yılı aşkın sürede 3 bin 700'den fazla ev ve 1.000 dersliğe ulaşan proje, kahve ve plastik atıklarının büyük ölçekli yapılarda yeniden değerlendirilebildiğini gösteren örneklerden biri haline geldi.