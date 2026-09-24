Starbucks Operasyon Direktörü Mike Grams tarafından yapılan açıklamada, şirketin Kuzey Amerika'daki mağazalarının kapsamlı şekilde değerlendirildiği belirtildi. Değerlendirme sonucunda, müşterilere ve çalışanlara şirketin hedeflediği deneyimi sürdürülebilir şekilde sunamayacağı veya kabul edilebilir finansal performansa ulaşmasının mümkün olmadığı düşünülen lokasyonların belirlendiği aktarıldı.

‘250 MAĞAZA KAPATILACAK’

Bu kapsamda yaklaşık 250 mağazanın hafta içinde kapatılacağı bildirildi. Kapatılacak şubelerin, Kuzey Amerika genelinde faaliyet gösteren 18 binden fazla mağazanın yaklaşık yüzde 1'ine denk geldiği kaydedildi.

‘BÜYÜME PLANI SÜRDÜRÜLECEK’

Şirket açıklamasında, mağaza portföyünün yönetimi kapsamında her yıl bazı şubelerin kapatıldığı, aynı zamanda yeni mağazaların da açıldığı ifade edildi. Starbucks'ın Kuzey Amerika'daki büyüme planını sürdürme kararlılığında olduğu vurgulandı.

‘ZOR OLACAĞINI BİLİYORUZ’

Grams açıklamasında, mağaza kapatma kararlarının çalışanlar, müşteriler ve ilgili topluluklar açısından zorlayıcı olduğunun farkında olduklarını belirterek, “Herhangi bir kahve mağazasını kapatmak zor bir karardır ve bugünkü haberin bundan etkilenecek çalışanlar, müşteriler ve topluluklar için zor olacağını biliyoruz” ifadelerini kullandı.