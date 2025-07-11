Almanya'nın köklü ve sevilen kahve, çay ve şekerleme markaları Arko, Hussel ve Eilles, iflasın eşiğine geldi. Deutsche Confiserie Holding bünyesinde faaliyet gösteren üç marka adına Norderstedt Bölge Mahkemesi'ne iflas başvurusu yapıldığı açıklandı.

Yalnızca Almanya’da değil, Türk tüketiciler arasında da oldukça tanınan bu markaların ekonomik krize sürüklenmesi, sektörde büyük bir şaşkınlık yarattı.

PANDEMİDEN SONRA TOPARLAYAMADI

Almanya'nın önde gelen yayın organlarından ARTI49’un haberine göre, bu iflas başvurusu şirketler için son birkaç yıl içindeki ikinci mali çöküş anlamına geliyor. 2021 yılında pandeminin yol açtığı ekonomik daralmadan ağır şekilde etkilenen markalar, o dönemden bu yana toparlanma mücadelesi veriyordu. Ancak artan maliyetler, değişen tüketici alışkanlıkları ve perakende sektöründeki daralma, bu üç markayı yeniden iflas kapısına getirdi.

300 ŞUBE 1200 ÇALIŞAN TEHLİKEDE

Arko, Hussel ve Eilles’in Almanya genelinde yaklaşık 300 mağazası bulunuyor. Toplamda 1.200 kişiye istihdam sağlayan bu zincirlerin geleceği belirsizliğini koruyor. İflas süreci kapsamında mahkeme tarafından iflas yöneticileri atanırken, çalışanların maaşlarının en az üç ay boyunca devlet destekli iflas yardımıyla karşılanacağı belirtildi.

Kahve, çay ve şekerleme sektöründe yüksek kalite ve geleneksel ürün çeşitliliği ile öne çıkan bu markalar, Almanya'daki tüketim kültürünün adeta bir parçası haline gelmişti. Uzmanlar, bu iflasın yalnızca üç markayı değil, aynı zamanda perakende gıda ve hediyelik ürün pazarını da derinden etkileyebileceğini belirtiyor.

Sektör temsilcileri, yaşanan krizin benzer konseptte faaliyet gösteren diğer küçük ve orta ölçekli firmalara da sıçrayabileceği uyarısında bulunuyor.