Dünyaca ünlü kahve zinciri Starbucks'ın, Meksika mutfağıyla tanınan restoran zinciri Chipotle Mexican Grill'i satın almak için hazırlık yaptığı öne sürüldü. Financial Times'ın haberine göre şirket, son aylarda olası bir satın alma teklifi üzerinde danışmanlarla çalıştı.

Satın alma iddialarının gündeme gelmesiyle Chipotle hisseleri yüzde 8'e kadar yükselirken Starbucks hisseleri yüzde 6'ya varan düşüş kaydetti. Günün ilerleyen saatlerinde iki şirketin hisselerindeki dalgalanma azaldı.

39 MİLYAR DOLARLIK ŞİRKET GÜNDEMDE

Yaklaşık 39 milyar dolar piyasa değerine sahip Chipotle'ın satın alınmasının finansal açıdan bazı zorluklar barındırdığı belirtiliyor. Starbucks'ın resmi bir teklif sunup sunmadığı ve görüşmelerin hangi aşamada olduğu ise henüz bilinmiyor.

ESKİ CEO İKİ ŞİRKETİ YENİDEN BİR ARAYA GETİREBİLİR

Starbucks CEO'su Brian Niccol, Ağustos 2024'te göreve başlamadan önce altı yıl boyunca Chipotle'ı yönetmişti. Olası satın alma işlemi, Niccol'ün daha önce yönettiği şirketi bu kez Starbucks bünyesine katması anlamına gelebilir.

SEKTÖRÜN EN BÜYÜK SATIN ALMASI OLACAK

İki şirketin birleşmesi halinde yıllık toplam satışları yaklaşık 50 milyar dolara ulaşan dev bir restoran grubu ortaya çıkabilir. Anlaşmanın gerçekleşmesi, Burger King'in 2014 yılında Tim Hortons'ı 11,4 milyar dolara satın almasını geride bırakarak restoran sektörünün en büyük satın alma işlemi olabilir.