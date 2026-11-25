ABD merkezli kahve zinciri Starbucks, Japonya operasyonlarında olası hisse satışı için hazırlık yapıyor. Şirket, Citigroup ve Morgan Stanley’nin de aralarında bulunduğu yatırım bankalarıyla çalışıyor.

Potansiyel stratejik ve finansal yatırımcıların ilgisini ölçmek amacıyla ilk temasların başladığı belirtiliyor. Ancak satılacak hisselerin oranı henüz netleşmiş değil. İşlemin değerine ve takvimine ilişkin de kesinleşmiş bir açıklama bulunmuyor.

3 MİLYAR DOLARLIK DEĞERLEME İHTİMALİ

Starbucks’ın Japonya operasyonlarına ilişkin stratejik seçenekleri değerlendirdiği ilk kez haziran ayında gündeme gelmişti. Eylül ayında ise şirketin çoğunluk hisselerini devretmeyi değerlendirdiği ve Japonya operasyonlarının değerinin yaklaşık 3 milyar dolara ulaşabileceği bildirilmişti. Bu tutar, kesinleşmiş bir satış bedeli değil.

MAĞAZA SAYISI 1.945’E YÜKSELDİ

Şirketin 27 Eylül 2026’da sona eren mali yıla ilişkin faaliyet raporuna göre Japonya’da doğrudan işlettiği mağazaların sayısı 1.883’ten 1.945’e çıktı. Starbucks bu dönemde 78 yeni mağaza açarken 16 mağazasını kapattı.

Starbucks, daha önce Çin’deki perakende operasyonlarının yönetim kontrolünü Boyu Capital’e devretmişti. Japonya’da da çoğunluk hisselerinin satılması halinde şirketin Asya’daki doğrudan mağaza işletmeciliği modelinde önemli bir değişim yaşanacak.