California, New York ve Washington eyaletlerinde şirketin şekersiz proteinli içeceklerini satın alan üç tüketici adına açılan davada; vanilya ve karamel aromalı sıcak ile soğuk proteinli latteler ve proteinli matcha içeceklerinin porsiyon başına 13 ila 21 gram arasında şeker barındırdığı öne sürüldü.

Dava dilekçesinde, "şekersiz" etiketi taşıyan bir üründe tüketicilerin bu seviyede bir şeker oranı beklemesinin mümkün olmadığı vurgulanırken, suçlamanın eksik besin bilgisinden ziyade yanıltıcı ürün isimlendirmelerine dayandığı kaydedildi.

Konuya ilişkin değerlendirmede bulunan tüketici hakları avukatı Steve Berman, insanların sağlık sorunları, diyabet yönetimi veya kan şekeri kontrolü gibi gerekçelerle şekerden kaçındığına dikkat çekerek, bu tarz etiketleme uygulamalarının ciddi riskler taşıdığını dile getirdi.

STARBUCKS İDDİALARI REDDETTİ

Suçlamalara yanıt veren Starbucks ise tüketicilerin yanıltıldığı yönündeki iddiaları reddetti. Şirket tarafından yapılan açıklamada; menülerde, resmî internet sitesinde ve mobil uygulamada ürünlerin besin içerikleri ile özelleştirme seçeneklerine dair bilgilerin şeffaf biçimde sunulduğu belirtildi.

İçeceklerdeki şekerin ilave şekerden kaynaklanmadığı savunulurken, söz konusu miktarın ürünlerde kullanılan protein takviyeli sütten ileri geldiği, tatlandırma işleminde ise şekersiz şurup tercih edildiği ifade edildi.

ABD genelinde bu içecekleri satın alan tüketiciler için tazminat talep eden dava, şeker içeren ürünlerde "şekersiz" ibaresinin kullanımının mahkeme kararıyla yasaklanmasını amaçlıyor.