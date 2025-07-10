Kahve fiyatları Trump'ın yeni vergileri açıklamasının ardından yükselişe geçti. Arabica kahve fiyatları, Trump'ın dünyanın en büyük kahve üreticisi Brezilya'dan kahve ithalatına yüzde 50'lik yüksek bir gümrük vergisi getireceğini açıkladıktan sonra geldi.

1 Ağustos'ta yürürlüğe girmesi beklenen bu kararın ABD'li tüketiciler için arz kesintileri ve daha yüksek fiyatlar endişesi meydana getirdi. Bununla beraber ithal kahvelere de zam gelmesi bekleniyor.

New York'ta vadeli kahve kontratları, seansın başlarında yüzde 1,5 kadar yükseldikten sonra yüzde 0,4 artarak pound başına 2,85 dolara yükseldi.

Söz konusu tarife, Trump yönetimi tarafından bu hafta açıklanan en agresif ticaret önlemini ifade ediyor.

Rabobank analistleri bir notta, "ABD'de kolayca yetiştirilemeyen ürünler için muafiyetler açıklanmadığı sürece, ABD'nin yüksek gümrük vergisi uygulanan bölgelerden kahve ithalat talebi zarar görecektir" ifadelerini kullandı.

Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inácio Lula da Silva, gümrük tarifesinin yürürlüğe girmesi durumunda karşılıklı tedbirler alınacağı uyarısında bulunarak iki ülke arasında daha geniş çaplı bir ticaret çatışması yaşanacağı korkusunu körükledi.

Tüccarlar ve piyasa analistleri, artan ticari gerilimlerin, özellikle tedarik zincirlerinin kesintiye uğraması ya da Brezilya'nın misilleme olarak ihracatı sınırlaması durumunda kahve piyasalarında dalgalanmanın artmasına yol açabileceğini belirtiyor.