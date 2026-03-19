İtalya’da Carsoli kentinde yaşayan 40 yaşındaki Romanyalı bir kadın, yalnızca 5 euro vererek satın aldığı bir kazı kazan biletiyle tam 500 bin euro kazandı.

Şanslı kadının hikayesi oldukça sıradan başladı. Şehrin otoyol girişine yakın bir noktada bulunan Bar Renato adlı işletmeye kahve içmek için giren kadın, anlık bir kararla 5 euroluk “Color” serisi kazı kazan bileti satın aldı.

Barın sahibi Renato, o anları şöyle anlattı: “Bir kahve sipariş etti, ardından bir kazı kazan bileti aldı. Hayatının değişmek üzere olduğundan haberi yoktu.”

HAYATININ ŞOKUNU YAŞADI

Bileti kazıdıktan sonra ortaya çıkan rakamlar karşısında büyük bir şaşkınlık yaşayan kadın, sonucu doğrulamak için hemen barda bulunan yetkililere başvurdu. Kazanan kadın, “Bunu kesinlikle beklemiyordum. Sadece oynamak için aldım. Miktarı görünce inanamadım” sözleriyle yaşadığı şoku dile getirdi.

Büyük ikramiyeye rağmen kadın henüz kutlama yapmadı.

Bunun nedeni ise batıl inançları. Resmî onayın yaklaşık 40 gün içinde gelmesi bekleniyor. Renato, “Resmi süreci bekliyor. Ama onun adına çok mutluyuz” diyerek hem kendisinin hem de müşterilerinin heyecanını paylaştı.

İŞLETMENİN EN BÜYÜK İKRAMİYESİ

Bar sahibi Renato’ya göre bu kazanç, işletmenin tarihindeki en büyük ikramiye. Daha önce SuperEnalotto gibi oyunlarda 5 bin ya da 10 bin euro civarında kazançlar elde edilmiş olsa da, bu büyüklükte bir ödül ilk kez görüldü.

Kazancın duyulmasının ardından barın önüne asılan afiş, çevrede merak ve hatta kıskançlık uyandırdı. Renato, “Biliyorsunuz, bu tür şeyler hep başkalarının başına gelir” diyerek durumu esprili bir dille yorumladı.

ŞANSLI RAKAMLAR HAYATINI DEĞİŞTİRDİ

Kazandıran bilet, “Renk Bulmacası” serisine ait. Oyunun büyük ödülü 500 bin euro olarak biliniyor. Bu büyük kazancı getiren şanslı numaralar ise 13, 47, 29 ve 50 oldu.