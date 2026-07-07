Küresel kahve piyasalarında El Nino kaynaklı hava muhalefeti endişeleri, fiyatlama mekanizmalarını altüst etti. Dünyanın en büyük kahve üreticisi konumundaki Brezilya'da olumsuz hava şartlarının hasat sürecini sekteye uğratması ve kısa vadeli arzın sıkı kalması, Arabica kahve fiyatlarında tarihi bir sıçramaya neden oldu.

New York Emtia Borsası'nda işlem gören Arabica kahve vadeli kontratları, pazartesi günü gün içinde yüzde 18,5'e kadar değer kazanarak 3,57 dolar seviyesine ulaştı. Bu ivmeyle birlikte fiyatlar ocak ayından bu yana en yüksek düzeye çıkarken, kontratlarda son 26 yılın en güçlü gün içi yükselişi kaydedildi.

BREZİLYA'DA KÖTÜ HAVA ŞARTLARI HASADI YAVAŞLATTI

Piyasalarda dengeleri değiştiren temel gelişme, Brezilya'daki hasat beklentilerinin tersine dönmesi oldu. Dönem başında oldukça güçlü bir hasat öngörülmesine rağmen, sahadaki fiili durum kötü hava koşulları nedeniyle tamamen değişti.

Olumsuz hava şartları bu yılki hasat sürecini ciddi şekilde yavaşlatırken, üreticilerin de daha yüksek fiyat beklentisi içerisine girerek satışta acele etmemesi, piyasadaki arz sıkışıklığını daha da derinleştirdi.

STOKLAR MART 2024’TEN BU YANA EN DÜŞÜK SEVİYEDE

Kahve fiyatlarındaki yukarı yönlü sert hareket, sadece hasat gecikmesiyle sınırlı kalmadı; stok tarafındaki keskin zayıflama da yükselişi doğrudan destekledi.

Borsa denetimindeki depolarda tutulan Arabica kahve stokları, 2 Temmuz itibarıyla ardışık dokuz işlem günü boyunca gerileyerek Mart 2024'ten bu yana en düşük seviyesine indi. Stokların erimesi, piyasadaki panik alımlarını ve fiyat baskısını artırdı.

EL NINO ENDİŞESİ GELECEK DÖNEM İÇİN GÜÇLENİYOR

Uzmanlar, kahve arzına yönelik risklerin önümüzdeki süreçte de devam edebileceği konusunda uyarıyor. Rural Clima meteoroloğu Marco Antonio dos Santos, temmuz ortasında Brezilya'nın geniş bir kesiminde yağış beklendiğini belirterek, bu durumun kahve başta olmak üzere birçok tarım ürünü üzerinde yıkıcı ve olumsuz sonuçlar doğurabileceğini ifade etti.

Santos, mevcut hava tablosunun haftadan haftaya küresel ölçekte güç kazanan El Nino hava fenomeni ile doğrudan bağlantılı olduğunu vurguladı. Piyasalar şimdi, iklim krizinin kahve arz zincirinde yaratacağı yeni kırılmaları yakından takip ediyor.

*BU HABERDE YER ALAN İFADELER YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR.