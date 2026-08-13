Şile Belediyesi’nin 13 ay sonra hazırlanan 652 sayfalık iddianamesinde iki belediye çalışanının rüşvet pazarlığı da yer aldı.

AVM’DE SUÇÜSTÜ

İddianameye göre inşaat ruhsatı almak isteyen Mehmet Selçuk Aran, belediye görevlileri Ali Şafak ve Evren Buçan ile yaptığı görüşmelerde kendisinden 94 bağımsız bölüm için 250 bin Euro talep edildiğini, pazarlık sonucunda ise 125 bin Euro’ya kadar inildiğini anlattı. Aran, paranın bir kısmını temin ederek polisle birlikte suçüstü hazırlığı yaptı.

Dosyaya giren telefon görüşmesinde ise dikkat çeken bir ayrıntı yer aldı. Aran, bir görüşmede “kolay gelsin, bir Americano vardı ha bir de şey dondurma var pardon” ifadelerini kullanırken, karşı tarafın “beğendiniz mi” sorusuna “çok güzeldi” yanıtını verdi. Görüşmenin ilerleyen bölümünde ise 185 bin TL’lik bir ödeme konuşuldu. Ardından Aran ile Ali Şafak’ın buluşma planı yaptığı görülüyor.

İddianamede, Aran’ın temin ettiği 20 bin Euro’nun seri numaralarının alınarak suçüstü operasyonunda kullanıldığı ve 9 Temmuz 2025’te Minimal AVM’de yapılan buluşmanın kolluk tarafından takip edildiği belirtildi.