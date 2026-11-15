Rovira i Virgili Üniversitesi araştırmacıları, kahve telvesinden yağ elde etmek için farklı sıcaklık ve işlem sürelerini karşılaştırdı. Biomass and Bioenergy dergisinde yayımlanan çalışmada, 45 derece sıcaklıkta 60 dakika süren işlemin başarılı sonuç verdiği belirlendi. Yeni yöntemle elde edilen yağın saflığı da geleneksel yöntemle çıkarılan yağa göre daha yüksek çıktı.

KAHVE TELVESİNDEN YAKIT NASIL ÜRETİLİYOR?

Kullanılmış kahve telvesi, demlendikten sonra bile yaklaşık yüzde 15 oranında yağ içeriyor. Araştırmacılar, bu yağları geri kazanmak için telveyi belirli sıcaklıklarda çözücülerle işleyerek yağın katı maddeden ayrılmasını sağladı.

Kahve telvesinden çıkarılan yağ, biyodizel üretiminde kullanılan transesterifikasyon adı verilen kimyasal işlemle yakıta dönüştürülebiliyor. Bu işlemde yağ, genellikle metanol gibi bir alkolle katalizör eşliğinde tepkimeye sokuluyor. Böylece dizel yakıtın yerine veya onunla karıştırılarak kullanılabilecek biyodizel bileşenleri elde edilebiliyor.

Araştırmada geliştirilen yöntemle, geleneksel laboratuvar tekniğinin çıkarabildiği yağ miktarının yaklaşık yüzde 90'ına ulaşıldı. Üstelik elde edilen yağdaki yabancı madde oranı yüzde 0,3 olarak ölçülürken karşılaştırılan yöntemde bu oran yüzde 3,9 seviyesindeydi.

KALAN KAHVE TELVESİ DE DEĞERLENDİRİLECEK

Araştırmacılar, yağ çıkarıldıktan sonra geriye kalan kahve telvesini de inceledi. Yapılan analizlerde, telvenin içindeki selüloz ve diğer bitkisel bileşenlerin büyük ölçüde korunduğu belirlendi.

Bu maddelerin biyoetanol ve çeşitli kimyasal ürünlerin üretiminde kullanılabileceği belirtiliyor. Böylece kahve telvesinden önce biyodizel için yağ elde edilmesi, ardından kalan malzemenin başka ürünlere dönüştürülmesi mümkün olabilecek.

Geliştirilen yöntem henüz laboratuvar ölçeğinde araştırılıyor. Bilim insanları, kahve atıklarından yakıt üretiminin daha büyük tesislerde uygulanabilmesi için yöntemin verimliliği ve maliyeti üzerinde çalışılması gerektiğini belirtiyor.