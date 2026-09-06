Melbourne'daki RMIT Üniversitesi'nde gerçekleştirilen çalışmada kahve telvesi doğrudan betona karıştırılmadı. Çünkü telvenin içindeki organik bileşikler çimentonun sertleşme sürecini olumsuz etkiliyor. Bunun yerine atık kahve, oksijensiz ortamda 350 dereceye kadar ısıtılarak kömüre benzeyen gözenekli bir malzeme olan biyokömüre dönüştürüldü.

KUMUN YÜZDE 15'İNİN YERİNİ KAHVE ALDI

Araştırmacılar hazırladıkları kahve biyokömürünü, beton üretiminde kullanılan kumun farklı oranlarda yerine koyarak test etti. En iyi sonuç, kum hacminin yüzde 15'inin kahveden elde edilen biyokömürle değiştirilmesiyle alındı. Bu karışımda betonun basınç dayanımı kontrol örneğine göre yüzde 29,3 yükseldi.

İşlem sıcaklığının da sonucu doğrudan etkilediği görüldü. Kahve telvesinin 350 derecede işlenmesi dayanıklılığı artırırken, 500 derecede hazırlanan biyokömür aynı sonucu vermedi. Araştırmacılar bunu yüksek sıcaklıkta biyokömürün yapısında oluşan mikro çatlaklarla ilişkilendirdi.

Yöntem aynı zamanda beton üretiminde ihtiyaç duyulan doğal kum miktarını azaltmayı hedefliyor. Avustralya'da her yıl yaklaşık 75 milyon kilogram kullanılmış kahve telvesi ortaya çıkarken, bunun büyük bölümü çöplüklere gönderiliyor. Araştırmacılara göre bu atığın değerlendirilmesi hem çöpe giden kahve miktarını hem de inşaat sektörünün doğal kuma olan ihtiyacını azaltabilir.

GERÇEK YOLLARDA DENENMEYE BAŞLANDI

Teknoloji laboratuvarla da sınırlı kalmadı. Kahve atığından üretilen biyokömür içeren beton, Avustralya'nın Victoria eyaletindeki Gisborne'da bir yaya yolunda, daha sonra da Pakenham'daki yol yenileme projesinde gerçek koşullarda kullanılmaya başlandı. Pakenham projesinde yaklaşık 5 ton kahve telvesinden 2 ton biyokömür üretildi ve bu malzeme 30 metreküplük yaya yolu betonunda kullanıldı.

Araştırmacılar, kahve atıklarının bu yöntemle değerlendirilmesinin hem çöplüklere gönderilen atık miktarını hem de beton üretiminde kullanılan doğal kuma olan ihtiyacı azaltabileceğini belirtiyor. Yöntemin yaygınlaşması halinde, her yıl milyonlarca kilogram kahve telvesinin inşaat sektöründe yeniden kullanılması mümkün olabilir.