Dünya çapında geniş bir ağa sahip olan Dunkin’, Hindistan’daki 14 yıllık faaliyetini sonlandırma kararı aldı. Şirketin yerel franchise ortağı Jubilant FoodWorks, mevcut anlaşmanın 31 Aralık 2026’da sona ereceğini ve sözleşmeyi yenilemeyeceklerini açıkladı. Bu doğrultuda, ülkedeki tüm mağazaların kademeli olarak kapatılması planlanıyor.

BEKLENTİLERİN ALTINDA KALDI

Hindistan’daki operasyonların sınırlı gelir üretmesi ve zarar yazması, kararın temel nedenini oluşturuyor. Jubilant FoodWorks, kaynaklarını daha yüksek performans gösteren markalar olan Domino’s ve Popeyes’a yönlendirme kararı aldı. Şirket, Dunkin’in mali olarak sürdürülebilir olmadığını belirtti.

MAĞAZA SAYISI HIZLA AZALDI

Dunkin’, Hindistan’daki en parlak döneminde 70’in üzerinde şubeye sahipti. Ancak son yıllarda küçülme sürecine giren marka, 2025 sonu itibarıyla yalnızca 27 mağaza ile hizmet veriyordu. Geçtiğimiz yıl da birçok şube kapatılarak küçülme sinyalleri verilmişti.

Uzmanlar, Dunkin’in Hindistan’da kalıcı başarı sağlayamamasının en önemli nedenlerinden birinin, yerel tüketici alışkanlıklarıyla uyumsuzluğu olduğunu belirtiyor. Amerikan konsepti “hızlı kahve ve donut” Hindistan’daki geleneksel kahvaltı kültürüyle örtüşmedi. Ülkede çayın yaygın olması, kahve odaklı modelin sınırlı karşılık bulmasına yol açtı.

MARKA KİMLİĞİ BELİRSİZDİ

Dunkin, yerel tatlar ve burger, wrap gibi ürünler ekleyerek adapte olmaya çalıştı. Ancak bu strateji, markanın net bir kimlik sunmasını engelledi. Uzmanlar, Dunkin’in ne tam anlamıyla bir kafe ne de bir fast-food zinciri olarak algılandığını ve bunun müşteri bağlılığını zayıflattığını ifade ediyor.

KAPANIŞ KADEMELİ OLACAK

Şirket, 2026 sonuna kadar mağazalarını aşamalı şekilde kapatacak veya devredecek. Kapanış süreci, mevcut franchise sözleşmesi ve yasal düzenlemeler çerçevesinde yürütülecek.