Son yıllarda enerji içeceklerinde ve takviye gıdalarda sıkça karşımıza çıkan guarana meyvesi, doğal kafein içeriği ve sağlığa olan katkılarıyla yeniden gündemde. Brezilya başta olmak üzere Güney Amerika’nın tropik bölgelerinde yetişen bu bitki, yüzyıllardır yerli halklar tarafından hem enerji verici hem de şifa kaynağı olarak kullanılıyor.

KAHVEDEN ÇOK KAFEİN İÇERİYOR

Guarana, (Paullinia cupana) Amazon yağmur ormanlarında yetişen tırmanıcı bir bitkidir. Özellikle kırmızı meyveleri ve içindeki siyah çekirdekleri ile tanınır. Meyvenin çekirdeği, yüksek oranda doğal kafein içerir. Hatta bu oran, kahvede bulunan kafein miktarının neredeyse iki katına kadar çıkabilir.

VERDİĞİ ENERJİ ÇOK YÜKSEK

Guarana, içeriğindeki kafein sayesinde fiziksel ve zihinsel enerjiyi artırıcı etkiye sahiptir. Bu özelliğiyle sporcuların ve yoğun tempoda çalışan bireylerin tercih ettiği doğal destek ürünleri arasında yer alır. Yorgunluğu azaltır, odaklanmayı artırır ve gün boyunca daha dinç hissetmeyi sağlar.

Guarana, termojenik etkisi sayesinde metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını destekler. Bu nedenle birçok zayıflama destek ürününün içeriğinde guarana özü bulunur. Ayrıca sindirim sistemini düzenleyici etkileri olduğu da bilinmektedir.

Guarana, kafeinin yanı sıra tanenler, kateşin ve saponin gibi güçlü antioksidan bileşenler de içerir. Bu maddeler, serbest radikallerle savaşarak hücreleri oksidatif stresten korur ve yaşlanma belirtilerini geciktirmeye yardımcı olur.

RUH HALİNİ DÜZENLEYEN MEYVE

Araştırmalar, guarananın beyin fonksiyonlarını destekleyici etkileri olduğunu ortaya koyuyor. Hafıza üzerinde olumlu etkileri bulunduğu, hatta bazı çalışmaların anksiyete ve depresyon belirtilerini hafiflettiğini gösterdiği bildiriliyor. Bu etkiler, dopamin ve serotonin gibi nörotransmitterlerin dengelenmesinden kaynaklanıyor olabilir.

BAZI YAN ETKİLERİNİ TAKİP ETMEK GEREKİYOR

Her ne kadar doğal bir kaynak olsa da guarana yüksek oranda kafein içerdiği için aşırı tüketimi; çarpıntı, uykusuzluk, mide rahatsızlıkları gibi yan etkilere yol açabilir. Özellikle kalp-damar rahatsızlığı olan bireylerin doktor kontrolünde kullanması önerilir.

Enerji seviyesini artırmak, yağ yakımını desteklemek ve zihinsel performansı güçlendirmek isteyenler için guarana meyvesi, doğanın sunduğu etkili alternatiflerden biri. Ancak her doğal ürün gibi, bilinçli ve ölçülü kullanıldığında fayda sağlar.