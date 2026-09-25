Türkiye'nin en büyük kahve zincirleri arasında yer alan EspressoLab, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkezli yatırım ve strateji şirketi Mair Group'a satıldı.



Esat Kocadağ'ın kurucusu ve patronu olduğu şirketin hisselerinin yüzde 70'inin satışı için taraflar arasında anlaşmaya varılırken, satış bedeline dair herhangi bir açıklama yapılmadı.





CNBC Arabia'da yer alan habere göre, 23 ülkede 400'ün üzerinde şubesi bulunan EspressoLab'in satışının tamamlanması için Türkiye'deki ve BAE'deki düzenleyici kurumların satın alma işlemine onay vermesi gerekiyor. Gerekli izinlerin verilmesinin ardından şirket üzerindeki kontrol, BAE merkezli Mair Group'a geçmiş olacak.



BOYKOT TARTIŞMALARI İLE GÜNDEM OLMUŞTU



19 Mart 2025 tarihinde aralarında İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı çok sayıda isim gözaltına alınmış, devam eden süreçte başta Saraçhane olmak üzere Türkiye'nin birçok bölgesinde protesto gösterileri düzenlenmişti.



Dönemin CHP Genel Başkanı Özgür Özel, protesto gösterilerinde yaptığı çağrı ile muhalif seçmenleri boykot hareketi başlatmaya davet etmiş, açıklanan boykot listesinin ilk sırasında ise EspressoLab yer almıştı.



Söz konusu çağrının ardından firma ve CHP arasında uzun süre gerginlik yaşanmış, aylar sonra firma, üniversite öğrencilerine daha uygun fiyatlarla ürün satacağının sözünü vermesi üzerine CHP tarafından boykot listesinden kaldırılmıştı.



Özel'in boykotun kaldırılmasını duyurmasının ardından EspressoLab, kendileri aleyhine paylaşım yapan sosyal medya kullanıcılarına açtığı tazminat davalarını geri çektiğini açıklamıştı.







