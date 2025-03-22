Fenerbahçe’nin milli oyuncusu İrfan Can Kahveci'nin eşi Gözde Kahveci, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun gözaltına alınmasıyla ilgili bir paylaşımda bulundu.

Gözde Kahveci, Instagram hesabından yaptığı paylaşım şu şekilde:

“Diyorlar ki: ‘İmamoğlu’nun suçsuz olduğuna emin misin?’

Ben onu bilemem. İşi bu olan insanlar var. Yargılama yapılır, suçluysa tespit edilir, cezasını alır.

Ama diyorum ki: ‘Sen adil yargılanacağına emin misin?’

Üzerine ekliyorum: ‘Sence senin sorunun mu ülke için daha önemli yoksa benimki mi?’

Herkes bu iki soruyu kendine sorsun. Dünden beri kaç kez yazdım bilmiyorum.

Konu Ekrem İmamoğlu suçlu mu suçsuz mu konusu değil, konu hukukun bağımsızlığı ve üstünlüğünün sağlanması ve korunması.

Ekrem İmamoğlu’nu savunmak avukatlarının işi.

Hukukun üstünlüğünü savunmak hepimizin işi.”

Gözde Kahveci'nin bu paylaşımı sosyal medyada kısa sürede yayıldı ve büyük beğeni topladı.