Kahvehanede silahlı kavga: 1 ölü, 5 yaralı

Olay, akşam saatlerinde Yüreğir ilçesi Doğankent Kışla Mahallesi'ndeki bir kahvehanede yaşandı. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup kahvehanede karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında taraflar birbirlerine tabancayla ateş açtı.

Çatışmada 6 kişi yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Durumu ağır olan Ahmet Günkan (38), Yüreğir Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Günkan'ın cenazesi otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Diğer 5 yaralının tedavileri sürüyor.

Jandarma ekipleri, kavgaya karışan ve silah kullanan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma çok yönlü olarak devam ediyor.