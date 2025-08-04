Görgü tanıklarının ifadelerine göre, kahvehanede yükselen tansiyon, karşılıklı silahların çekilmesiyle adeta bir çatışmaya sahne oldu. Olayda 12 kişi çeşitli yerlerinden yaralanırken, çevrede bulunan vatandaşlar panik içinde kaçıştı.
Kurşunlar Araçlara da İsabet Etti
Kavga sırasında seken mermiler, kahvehanenin yakınında park halinde bulunan iki araca da isabet etti. Araçlarda maddi hasar oluşurken, çevrede büyük korku yaşandı.
Olay Yerine Çok Sayıda Ekip Sevk Edildi
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri, kavgaya karışan kişileri yakalamak için geniş çaplı operasyon başlattı.