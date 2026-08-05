Kuru çay fiyatlarının market raflarında kilogram başına 400 TL’yi geçmesi ve artan işletme maliyetleri, yerel esnaf odalarını yeni fiyat tarifeleri açıklamaya yöneltti. Türkiye genelinde sabit bir fiyat uygulanmazken, Türkiye Esnaf ve Sanatkârları Konfederasyonu (TESK) bünyesindeki il ve ilçe odaları tarafından belirlen tavan fiyatlar kentten kente farklılık gösteriyor.
AJDA BARDAK İSTEYENE FARKLI TARİFE
İşletmeciler, fiyat artışlarının yalnızca çaya gelen zamlardan kaynaklanmadığını; kira, enerji, personel ve genel giderlerdeki yükselişin de bu düzenlemeyi kaçınılmaz hale getirdiğini ifade ediyor.
Gıda Bülteni'nde yer alan habere göre, açıklanan son listelerle birlikte daha önce 15 TL seviyesinde olan bir bardak çay, Manisa ve Bartın gibi illerde 20 TL’ye yükseldi. Sunumda kullanılan bardak tipine göre de fiyat farkı uygulanıyor; örneğin Bartın’da ajda bardak çay 25 TL’den satılıyor. Erzincan’da ise yeni tarifeyle kahvehanelerde çay 20 TL, çay ocaklarında ise 15 TL olarak belirlendi.
KAHVEHANEDE ÇAY FİYATLARI 40 LİRAYI AŞTI
Fiyatlar işletmenin türüne ve bulunduğu kategoriye göre daha da artış gösterebiliyor. Bursa Kahveciler ve Benzerleri Odası’nın güncel tarifesine göre çay ocaklarında 22,50 TL olan bir bardak çay; 1. sınıf kahvehanelerde 37,50 TL’ye, çay bahçelerinde 40 TL’ye ve kafeteryalarda 52,50 TL’ye kadar çıkabiliyor. Aynı tarifede Türk kahvesi için belirlenen üst sınır ise işletme sınıfına bağlı olarak 60 TL ile 200 TL arasında değişiyor.