Çağlayan Mahallesi'ndeki bir kahvehaneye kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi tarafından tüfekle ateş açıldı.

Kahvehanede bulunan 5 kişi yaralanırken, şüpheli olay yerinden kaçtı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla Tarsus Devlet Hastanesine kaldırıldı.

BİR KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Yaralılardan M.A. (71) hastanede yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Polis ekipleri, şüphelinin saldırıda kullandığı tüfeği bir evin bahçesine atılmış halde buldu.

İlçe Emniyet Müdürü Bayram Barış Altındal da olay yerine gelerek inceleme yaptı.

Ekipler, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.