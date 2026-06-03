Güne bir fincan kahve ve kahvaltıyla başlamak birçok kişinin vazgeçilmez alışkanlığı. Ancak uzmanlar, kahveyle birlikte tüketilen bazı yiyeceklerin sindirim sistemi, tansiyon ve besin emilimi üzerinde olumsuz etkilere yol açabileceğini belirtiyor.

İşte o besinler...

Turunçgiller

Portakal, mandalina, greyfurt ve limon gibi turunçgiller yüksek asit içeriyor. Kahvenin asidik yapısıyla birleştiğinde mide yanması, reflü, bulantı ve hazımsızlık gibi sorunlar görülebiliyor.

Kızartmalar

Patates kızartması, kızarmış hamur işleri ve benzeri yağlı yiyeceklerin kahveyle birlikte tüketilmesi kalp ve damar sağlığı açısından istenmeyen sonuçlar doğurabiliyor.

Süt

Uzmanlar, kahvenin kalsiyum emilimini azaltabileceğine yönelik araştırmalara dikkat çekiyor. Bu nedenle özellikle yoğun süt tüketimiyle birlikte alınan kahvenin uzun vadede kemik sağlığı üzerinde etkileri olabileceği belirtiliyor.

Poğaça, simit ve tuzlu atıştırmalıklar

Kahvenin yanında sık tercih edilen tuzlu poğaça, simit, zeytin ve paketli atıştırmalıklar, yüksek tuz içerikleri nedeniyle kan basıncının yükselmesine neden olabiliyor. Bu durum özellikle hipertansiyon hastaları için önem taşıyor.

Fermente ürünler

Turşu gibi fermente gıdalar bağırsak sağlığı açısından faydalı görülse de kahveyle aynı anda tüketildiğinde mide hassasiyetini artırabiliyor. Uzmanlar, bu ikilinin bazı kişilerde sindirim sorunlarına yol açabileceğini ifade ediyor.