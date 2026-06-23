Evini, ailesini ve eşini ihmal edip zamanının büyük kısmını kahvehanede arkadaşlarıyla geçiren erkeklere yargıdan emsal niteliğinde kötü bir haber geldi. Bir boşanma davasının temyiz müracaatını inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, evlilik birliğinin sorumluluklarını yerine getirmeyerek sürekli kahvehaneye giden kocayı kusurlu saydı.
Aile Mahkemesi’ne başvuran davacı karşı davalı kadın, evlilik hayatı boyunca uğradığı haksızlıkları ve psikolojik şiddeti mahkeme salonunda tek tek anlattı. Eşinin kendisini zorla ailesinin evine götürmeye çalıştığını, gitmek istemediğinde ise fiziksel şiddete başvurduğunu belirten mağdur kadın, kocasının evle hiçbir şekilde ilgilenmediğini dile getirdi. Evin elektrik, doğalgaz, kıyafet gibi temel giderlerini ve hatta seyahat masraflarını kendi bütçesinden karşıladığını söyleyen davacı kadın, eşinin kendisine yönelik "Maaşın olmasa seninle evlenmezdim" şeklinde ağır ithamlarda bulunduğunu aktardı.
Genç kadının mahkeme dosyasına sunduğu iddialar bunlarla da sınırlı kalmadı. Evliliği boyunca eşi tarafından sürekli fiziksel görünüşü üzerinden kırıcı hakaretlere maruz kaldığını belirten kadın, saç dökülmesi problemi nedeniyle kocasının kendisine yönelik "kel, koca bacaklı, bu çirkini nasıl aldım, gözüm kör mü oldu?" şeklinde ağır psikolojik şiddet uyguladığını iddia etti. Yaşadığı bu ağır süreçlerin ardından evlilik birliğinin kendisi için çekilmez hale geldiğini ifade eden davacı kadın; mahkemeden tarafların boşanmasını, ayrıca uğradığı zararların karşılığı olarak 50 bin TL maddi, 50 bin TL de manevi olmak üzere toplam 100 bin TL tazminat ödenmesini talep etti.