Dünyanın en prestijli güzellik organizasyonları arasında gösterilen Miss Universe yarışmasının 75'incisi, Porto Riko'nun başkenti San Juan'da gerçekleştirildi. 116 ülkeden yarışmacının katıldığı organizasyonda tacın sahibi 27 yaşındaki Porto Rikolu Jennifer Barreto oldu.

MISS UNIVERSE TARİHİNDE BİR İLKİ BAŞARDI

Güzellik tacını kazanan Barreto, yalnızca ülkesine getirdiği zaferle değil, özel hayatıyla da yarışma tarihinde dikkat çeken bir ilke imza attı. Evli ve 7 yaşında Penelope adında bir kız çocuğu annesi olan Barreto, Miss Universe unvanını kazanan ilk evli ve çocuk sahibi kadın olarak kayıtlara geçti.

YARIŞMANIN KURALLARI 2023'TE DEĞİŞMİŞTİ

Miss Universe organizasyonu, 2023 yılında yaptığı düzenlemeyle uzun yıllardır uygulanan katılım şartlarını değiştirmişti. Bu değişiklikle evli ve çocuk sahibi kadınların da yarışmada yer almasının önü açılmıştı. Barreto'nun elde ettiği birincilik, söz konusu düzenlemenin ardından yarışma tarihinde yeni bir dönüm noktası oldu.

İKİ FARKLI ALANDA YÜKSEK LİSANS YAPTI

ABD ordusunda görev yapan Yan Carlos Barreto Calderon ile evli olan Jennifer Barreto, eğitim hayatıyla da öne çıkıyor. Psikoloji ve klinik sosyal hizmet alanlarında yüksek lisans derecesi bulunan Barreto, mesleğini sosyal hizmet uzmanı olarak sürdürüyor.

PORTO RİKO'NUN 20 YILLIK BEKLEYİŞİ SONA ERDİ

Barreto'nun birinciliği, Porto Riko için de ayrı bir önem taşıyor. Genç yarışmacı, ülkesine 20 yıl aradan sonra yeniden Kainat Güzeli tacını kazandırdı.

Tacını geçen yılın birincisi Meksikalı Fatima Bosch'tan devralan Barreto'nun ardından Dominik Cumhuriyeti temsilcisi Melissa Nunez ikinci, Venezuela temsilcisi Clara Vegas ise üçüncü sırada yer aldı.