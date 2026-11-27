Olay, Meksika Güzeli'nin röportaj verdiği sırada yaşandı. Arka planda bulunan Bolivya Güzeli Valeria Mena'nın önce kulağını kaşıdığı, ardından parmağını ağzına götürdüğü görüldü.

'KULAĞININ KİRİNİ YEDİ' YORUMLARI YAPILDI

Kısa sürede sosyal medyada yayılan görüntüler üzerine bazı kullanıcılar, Mena'nın kulağından çıkan kiri yemiş olabileceği yönünde esprili yorumlar yaptı. Anlık görüntüler, Mena'nın yarışmadaki performansından bağımsız olarak Miss Universe etkinliklerinde en çok konuşulan olaylardan birine dönüştü.

SOSYAL MEDYADAN TEPKİ GÖSTERDİ

Hakkında yapılan yorumların ardından açıklama yapan Valeria Mena, olayın sanıldığı gibi olmadığını belirtti. Mena, daha önce kuliste saçını şekillendirmek için kullandığı dalgalı saç maşasıyla kulağını yaktığını ve bu nedenle bölgede yara oluştuğunu söyledi.

Kulağının kanadığını fark ettiğinde parmağına kan bulaştığını belirten Mena, elbisesine kan geçmesini önlemek amacıyla parmağını ağzına götürdüğünü ifade etti.

Hakkındaki yorumlara tepki gösteren Bolivya Güzeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Dün kulağım kanadı çünkü daha kulisteyken saç maşasıyla yaktığım için yara olmuştu. Fark ettiğimde parmağıma kan bulaştı ve olay tamamen bundan ibaretti. Saçma sapan şeyleri viral yaptığınız için teşekkürler. İnsanlar sosyal medyada gerçekten gitgide daha da takıntılı hale geliyor, ne yazık" dedi.