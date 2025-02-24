Kuruyemişler beyin ve kalp-damar sağlığını iyileştirme potansiyeliyle dikkat çeken, besin değeri yüksek gıdalardır. Bu tür besinler bilişsel işlevi ve kan dolaşımını doğrudan etkileyebilecek belirli besin maddeleri içerdiği için beyin ve kalp sağlığının korunmasında önemli bir rol oynuyor.

Sağlıklı yağ asitleri, antioksidanlar ve lif eksikliği, hafıza kaybı ve kardiyovasküler hastalık riskinin artmasıyla bağlantılıdır. Bu nedenle, bu besin öğeleri bakımından zengin bir diyet, uzun vadede bu sağlık sorunlarının önlenmesinde kritik öneme sahip.

Kuruyemişler özellikle de cevizler, bu besinsel faydalar açısından öne çıkan yiyeceklerden biri. Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan bir klinik araştırmada, düzenli kuruyemiş tüketiminin yaşlı bireylerde beyin damar fonksiyonlarını iyileştirdiği gözlemlenmiştir. Katılımcılar, 16 hafta boyunca günlük olarak 60 gram kaju, ceviz, fındık ve fıstık tüketmiş ve bu süre sonunda beyin kan akışında belirgin bir iyileşme ve hafıza testlerinde başarı artışı gözlemlenmiştir. Araştırma beynin kritik bölgelerinde özellikle frontal lob ve prefrontal kortekste, kan akışının arttığını ortaya koymuştur.

KALP DAMAR HASTALIKLARI RİSKİNİ AZALTIYOR

The American Journal of Clinical Nutrition dergisinde yayımlanan bir diğer araştırma ise, haftada en az bir kez kuruyemiş özellikle ceviz tüketmenin, kalp damar hastalıkları riskini yüzde 13 ila yüzde 19 oranında azaltabileceğini ortaya koymuştur. Bu araştırma aynı zamanda koroner kalp hastalığı riskinin yüzde 15 ila yüzde 23 oranında düştüğünü göstererek, bu besinlerin kalp sağlığını koruyucu faydalarını bir kez daha doğruladı.