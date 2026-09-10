Güney Kaliforniya'da kadınların arkasını kokladığı için "kaka koklayıcı" lakabıyla tanınan 39 yaşındaki Calese Crowder, yeniden hapis cezasına çarptırıldı.

Glendale'de mahkeme, Crowder'nın tutukluluğu sırasındaki denetim ihlali nedeniyle 170 gün hapis cezası verdi.

"İNSANLARIN ARKASINA ALTI AYAK MESAFE"

Hakim, Crowder'a özel bir denetim şartı uyguladı. Hakimin, özel denetim şartını ihlal ettiğini belirttiği Crowder'a, "insanların arkasına altı ayak mesafeden fazla yaklaşmayacağı" talimatı verildi.

Mahkeme, şüpheli davranışlarıyla bağlantılı olan Big Sav, Marshalls ve HomeGoods gibi Glendale'deki mağazalardan 100 yarda uzak durması için de Crowder'a emir verdi.

İtılafına göre, polisler Crowder'ın ağustos ayında mağazalarda şüpheli davranan ve alışverişçilerin etrafında eğilen bir adamın bildirilmesi üzerine son kez tutuklandığını söyledi.

Polisler, kısa bir süre sonra onu Güney Brand Bulvarı'nın 100 bloğunda buldu ve tutukladı.

Zanlının önceki yıl Kaliforniya'da kadınları taciz etmekten dolayı iki kez tutuklandığı ortaya çıktı. 2021'de viral olan bir videoda bir kadının arkasına çökmüş ve muhtemelen arkasını koklamış olarak görüntülenmişti.

Ayakkabısını bağladığını iddia ettikten sonra, bir kitapçıda başka bir kadına benzer bir eylemde bulunduğu görülmüşti.

Bu ayın başlarında, polisler Glenoaks Bulvarı'ndaki bir markette müşterileri koklamaya çalışan şüpheli bir adamla ilgili bir olaya çağrıldı. Yakın bir kıyafet mağazasından da benzer raporlar geldi. Gözetleme kamerası görüntülerinin incelenmesinin ardından, polis Crowder'ı şüpheli olarak tanımladı ve denetim şartlarını ihlal etmekle suçlanarak tutuklandı.

Geçen ay, Crowder, Burbank'teki bir Walgreens eczanesindeki şüpheli rahatsız edici davranışları nedeniyle ağır suçtan yargılanmış ve kefaletsiz olarak tutuklu kalmıştı.

O sırada çalışanlar, şüpheli ahlaksız davranışını görüntüledikten sonra polisi çağırmıştı.



