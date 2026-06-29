Küresel kakao piyasasında önemli bir hareketlilik yaşanıyor. Kakao vadeli işlemleri, Batı Afrika’daki arz kısıtlamaları ve kısa pozisyon kapatmalarının etkisiyle ton başına 5 bin dolar seviyesini aşarak bu yılın en yüksek seviyesini gördü.

Piyasa analistleri, kakao fiyatlarındaki bu sert yükselişin temelinde, dünyanın en büyük üreticileri olan Fildişi Sahili ve Gana gibi Batı Afrika ülkelerinden gelen arz endişelerinin yattığını belirtiyor.

Üretim bölgelerindeki El Nino kaynaklı hava koşulları, özellikle ara sezon hasadının sona ermesi ve ana ürün döneminin yaklaşmasıyla beraber yatırımcıların tedirginliğini artırıyor.

AŞIRI YAĞIŞLAR VERİMDEKİ DÜŞÜŞE TETİKLEYEBİLİR

Fildişi Sahili’nde son dönemde gözlemlenen ortalamanın üzerindeki yağışlar, sel riskini beraberinde getirerek kakao ağaçları için gerekli olan nem dengesini bozma potansiyeli taşıyor.

Bu durum, meyve oluşumu ve olgunlaşma süreçlerini olumsuz etkileyerek verim ve kalitede düşüşe neden olabilir.

Ayrıca, ABD limanlarındaki ICE sertifikalı kakao stoklarındaki önemli düşüş, küresel arz sıkışıklığı algısını daha da güçlendiriyor.

Stokların 3.828 çuval azalarak 2.914.908 çuval seviyesine gerilemesi, piyasa oyuncularının fiyat üzerindeki yukarı yönlü beklentilerini destekliyor.