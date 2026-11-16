Afrika’nın en zengin iş insanı Aliko Dangote, küresel kakao pazarındaki dengeleri değiştirecek dev bir adım atmaya hazırlanıyor.

Çimento, şeker ve petrol rafinerisi gibi sektörlerdeki yatırımlarıyla tanınan Nijeryalı milyarder, dünyanın en büyük üçüncü kakao üreticisi Gana’yı küresel bir işleme üssüne dönüştürmek için 500 bin tonluk dev bir proje teklifiyle Gana yönetiminin kapısını çaldı.

Gana Maliye Bakanı Cassiel Ato Forson, Dangote’nin hem kendisiyle hem de Cumhurbaşkanı John Mahama ile doğrudan iletişime geçtiğini ve ülkeye yatırım yapmaya hazır olduğunu açıkladı.

Henüz değerlendirme aşamasında olan bu teklif anlaşmayla sonuçlanırsa, Gana’nın toplam kakao üretiminin yaklaşık yüzde 65’ine denk gelen devasa bir hacim ülke sınırları içinde işlenmiş olacak.

Söz konusu 500 bin tonluk hedefin yıllık kapasite mi yoksa birkaç yıla yayılan toplam bir taahhüt mü olduğu henüz netleşmese de rakamın büyüklüğü şimdiden dikkat çekiyor.

Gana’nın 2025-2026 sezonunda yaklaşık 771 bin ton kakao ürettiği ve ülkedeki mevcut fabrikaların toplam işleme kapasitesinin 504 bin ton civarında olduğu düşünüldüğünde, Dangote’nin planı tek başına ülkenin mevcut sanayi gücüne eşdeğer bir ölçek sunuyor.

Yatırımın maliyeti, yeni bir fabrika mı kurulacağı yoksa mevcut tesislerle ortaklık mı yapılacağı gibi detaylar şimdilik gizliliğini korurken, Dangote Grubu cephesinden de henüz resmi bir açıklama gelmedi.