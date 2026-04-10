Turizm verileri ve seyahat eğilimleri, özellikle Z ve Y kuşaklarının kalabalık turistik merkezler yerine yerel kültüre odaklanan, bütçe dostu ve keşfedilmemiş bölgeleri tercih ettiğini gösteriyor. 2025 yılı istatistiklerine göre, Avrupa'nın bu az ziyaret edilen durakları; kadim şarap mahzenlerinden Alp manzaralarına, Osmanlı mirasından Sovyet nostaljisine kadar geniş bir kültürel yelpaze sunuyor.

AVRUPA'NIN EN AZ ZİYARET EDİLEN DURAĞI

Moldova Ulusal İstatistik Bürosu verilerine göre, ülke 2025 yılında yaklaşık 525 bin turist ağırlayarak Avrupa'nın en sakin destinasyonlarından biri oldu. Dünyanın en büyük şarap mahzeni olan Mileștii Mici ve yeraltı kenti Cricova ile tanınan ülke, aynı zamanda başkent Kişinev'deki Sovyet mimarisiyle dikkat çekiyor. Bölgedeki Transdinyester ise "yaşayan bir Sovyet müzesi" atmosferiyle nostalji arayan gezginleri kendine çekiyor.

MİKRO DEVLETLERİN MASALSI DÜNYASI

Avrupa'nın en küçük ülkeleri, sınırlı turist sayılarına rağmen zengin bir tarih sunuyor:

Lihtenştayn: 2022 verilerine göre yıllık sadece 85 bin turisti ağırlayan ülke, Alp dağlarındaki konumu ve Vaduz Kalesi ile masalsı bir manzara sunuyor.

San Marino: Dünyanın en eski cumhuriyeti unvanına sahip olan bu mikro devlet, 2025 yılında 2 milyon ziyaretçi sınırını aşsa da hâlâ keşfedilmemiş rotalar arasında yer alıyor. UNESCO listesindeki orta çağ kuleleri ve Adriyatik manzaralı teleferiği ile öne çıkıyor.

BALKANLARIN YÜKSELEN DEĞERLERİ

Balkan coğrafyası, hem doğa tutkunları hem de tarih meraklıları için alternatif rotalar sunmaya devam ediyor:

KOSOVA: Avrupa'nın en genç ülkesi, 2025 yılında 463 bin turist tarafından ziyaret edildi. Prizren Kalesi, Osmanlı mirası Sinan Paşa Camii ve Rugova Dağları, ülkenin en çok ilgi gören noktaları arasında bulunuyor.

KUZEY MAKEDONYA: Ocak-Kasım 2025 döneminde 1,2 milyon turist ağırlayan ülke, özellikle UNESCO listesindeki Ohri Gölü ve Aziz Yovan Kaneo Kilisesi ile biliniyor. Başkent Üsküp ise modern heykelleri ve tarihi Taş Köprü'yü harmanlayan mimarisiyle dikkat çekiyor.