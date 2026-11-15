Esenyurt Anadolu Lisesi'nde tarih öğretmeni olarak görev yapan 61 yaşındaki Harun Ülger, beş gündür haber alınamamasının ardından Avcılar'ın Tahtakale Mahallesi'nde park halindeki bir minibüste ölü bulundu. Araç sahibi D.A.Y., arkadaşı Ülger'in kalacak evi bulunmadığı için minibüste yaşadığını belirtti.

Babasının beş gündür işe gitmediğini okul yönetiminden öğrenen kızı G.Ü., durumu polise bildirdi. Çalışma başlatan ekipler, Ülger'in kayıtlı adresinin bir iş yerine ait olduğunu belirledi. G.Ü.'nün de babasının ev adresini tam olarak bilmediğini söylediği öğrenildi.

KIZININ TELEFONU ÜZERİNE MİNİBÜSE GİTTİ

Saat 16.10 sıralarında Tahtakale Mahallesi'nde park halindeki 34 RCU 309 plakalı minibüste bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı alındı. Olay yerine giden polis ekipleri, ihbarı yapan araç sahibi D.A.Y. ile görüştü.

D.A.Y., yaklaşık beş gündür haber alamadığı arkadaşının kızının gün içinde kendisini araması üzerine minibüsün bulunduğu yere gittiğini anlattı. Araçtan kötü koku geldiğini fark eden D.A.Y., içeriyi kontrol ettiğinde Ülger'i hareketsiz gördüğünü ve polise haber verdiğini söyledi.

Sağlık ekiplerinin kontrolünde Ülger'in hayatını kaybettiği belirlendi. Ölümü şüpheli olarak değerlendirilen öğretmenin cenazesi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

MİLLİ EĞİTİMDEN BAŞSAĞLIĞI MESAJI

Esenyurt İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, sosyal medya hesabından Ülger'in vefatını duyurdu. Açıklamada, "Kıymetli öğretmenimize Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına, öğrencilerine ve eğitim camiamıza başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verildi.