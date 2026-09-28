Voleybolu sokağa taşıyan ve sıra dışı kurallarıyla oyuna yeni bir boyut kazandıran Red Bull Back Line, bu yıl İstanbul’da kumsalda düzenlendi. Kalamış Atatürk Parkı Plaj Voleybolu Sahaları’nda oynanan karşılaşmalar, rekabet ve eğlenceyi bir araya getirdi.

İki ayrı sahada 25 ve 26 Eylül’de gerçekleştirilen elemelerin ardından finale kalan takımlar, 27 Eylül’de Türkiye şampiyonluğu için sahaya çıktı. Final mücadelesinde geçtiğimiz yılın şampiyonu Şepidi’yi 3-0’lık skorla geçen Athena takımı, Red Bull Back Line 2026 Türkiye şampiyonu oldu.

Milli Voleybolcular Şov Maçına Çıktı

Final gününde Hande Baladın’ın da yer aldığı şov maçına, A Milli Kadın Voleybol Takımı ve Fenerbahçe Medicana Kadın Voleybol Takımı Kaptanı Eda Erdem ise MEDYA101’in konuğu olarak katıldı. Şov maçında Red Bull sporcusu Dilay Özdemir de kenardan taktik verdi.

Türkiye şampiyonu Athena takımının da yer aldığı ve iki set üzerinden oynanan şov maçında, Hande Baladın’ın takımı ile Eda Erdem’in takımı karşı karşıya geldi. Çekişmeli geçen şov maçı 1-1 sona erdi. Voleybolseverler şov maçında tezahüratlarıyla iki takıma da destek verdi.