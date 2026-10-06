İngiltere'de yürütülen bilimsel laboratuvar çalışmaları, nar, ceviz ve böğürtlen gibi besinlerin bağırsakta sindirilmesiyle ortaya çıkan ürolitin A maddesinin kalp sağlığı üzerindeki çarpıcı etkisi ortaya çıktı. Araştırmacılar, bu özel bileşiğin tedavi seçenekleri oldukça kısıtlı olan belirli bir kalp yetmezliği türünde kalbin gevşeme kabiliyetini büyük oranda artırdığını belirledi.

SERTLEŞEN KALP KASINA NEFES ALDIRIYOR

Yayınlanan çalışmanın merkezinde, tüm kalp yetmezliği vakalarının yaklaşık yarısını oluşturan "korunmuş ejeksiyon fraksiyonlu kalp yetmezliği" yer alıyor. Bu sağlık sorununda kalp, kanı vücuda pompalama gücünü korusa da kasların esnekliğini kaybetmesi ve sertleşmesi nedeniyle atımlar arasında yeterince kanla dolamıyor.

Bilim insanları, ürolitin A maddesinin damarların esnemesini ve kalp kasının gevşemesini sağlayan özel bir proteini (PKG1α) doğrudan aktive ettiğini belirledi. Deneylerde söz konusu bileşiğin uygulandığı kalplerde; kasılma sonrası yeniden esneme yeteneğinin belirgin şekilde arttığı ve organın fonksiyonlarında yüzde 80'e varan oranda iyileşme sağlandığı kaydedildi.

DOKU BOZULMASINI DA ENGELLİYOR

Laboratuvar bulguları, ürolitin A'nın yalnızca esnekliği artırmakla kalmayıp aynı zamanda kalp kası hücrelerinin kontrolsüzce çoğalarak organa zarar vermesini de sınırlandırdığını gösterdi. Bu sevindirici gelişme, nar veya ceviz tüketmenin tek başına kalp hastalığını tamamen iyileştireceği anlamına gelmediğini belirten uzmanlar, doğrudan gıda alımı yerine bu maddeden üretilecek tedavi edici ilaç formları için kapsamlı klinik araştırmalar sürdürülüyor.