27 Nisan'da Türkiye'ye geldikten bir gün sonra rahatsızlanarak kaldırıldığı hastanede 29 Nisan'da vefat eden ve cenazesi ülkesine götürülen İngiltere vatandaşı Beth Louise Eileen Martin'in kalbi üzerinde inceleme başlatılmıştı. Adli Tıp Kurumu, incelemesini tamamladı.
GIDA ZEHİRLENMESİ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI
Hazırlanan raporda, Martin'in travmatik tesirle öldüğüne dair tıbbi delil saptanamadığı belirtildi.
Yapılan incelemeyle ilgili raporda, "Martin'in ölümünün gıda zehirlenmesi ve gelişen komplikasyonlar neticesinde meydana gelmiş olduğu mütalaa edilmiştir." ifadesine yer verildi.
Raporda, Martin'in bütün olarak alınan kalbinin incelemesinin tamamlandığı kaydedildi.
KALBİ GERİ GÖNDERİLECEK
İncelenen bütün kalp ve diğer organların doku örnekleri, İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğunca görevlendirilen şirkete bugün teslim edilecek.