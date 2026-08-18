Edinilen bilgilere göre olay, geçen hafta gece saatlerinde Bingöl Devlet Hastanesi’nde meydana geldi. Göğüs ağrısı ve nefes darlığı şikayetiyle Acil Servis’e başvuran R.B.’nin burada aniden kalbi durdu.

Hastaya Acil Servis doktorları Uzm. Dr. Tuğçe Şevval Güngör ve Uzm. Dr. Muhammet Onur Yurten ile Anestezi Uzmanı Uzm. Dr. İsmail Can Bilgin ve sağlık personelinden oluşan ekip müdahale etti.

KAN SULANDIRICI TEDAVİ UYGULANDI

Yaklaşık 1,5 saat boyunca göğüs basısı ve suni solunum uygulanan hastanın durumuna ilişkin değerlendirmelerde, akciğer atardamarında tıkanıklık bulunduğuna işaret eden bulgulara ulaşıldı. Bunun üzerine hastaya kan sulandırıcı tedavi uygulandı.

Ekiplerin yoğun ve koordineli müdahalesinin ardından hastanın kalp ve dolaşım sistemi yeniden çalıştırıldı. İlk müdahalenin ardından Anestezi Yoğun Bakım Ünitesi’ne alınan R.B., burada sürdürülen takip ve tedaviyle genel sağlık durumunun düzelmesi üzerine servise çıkarıldı.

HASTANE YÖNETİMİNDEN SAĞLIK EKİBİNE TEŞEKKÜR

Bingöl Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Reha Sermed Aygören ve hastane yönetimi, tedavisi serviste devam eden R.B.’yi odasında ziyaret etti.

Hastaya geçmiş olsun dileklerini ileten Aygören, müdahalede görev alan sağlık çalışanlarına gösterdikleri çaba ve başarılı çalışmaları nedeniyle teşekkür etti.

R.B.’nin tedavisinin hastanede sürdüğü bildirildi.