Fethiye'de bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilen görüntüler, izleyenlere 'pes artık' dedirtti.



20 Temmuz günü sabah saatlerinde Fethiye Paspatur Çarşısı'nda meydana gelen olayda, sokak ortasında yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle fenalaşan ve yere yığılan genci fark eden 56 yaşındaki R.Y., yardım ediyormuş gibi yaklaşarak kalbi duran gencin arka cebindeki cüzdanını aldı.



Baygın haldeki gencin cüzdanının içerisinde yer alan 6 bin TL'yi çalan R.Y., güvenlik güçlerinin çevredeki kameraları saatlerce taramasının ardından tespit edilebildi.



CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ



Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan R.Y., daha sonra sevk edildiği adliyede hakim karşısına çıkarıldı ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.





Güvenlik kamerasına yansıyan görüntüler sosyal medyada büyük tepki topladı.